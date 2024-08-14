Немецкая бригада расположится у границы Литвы с Белоруссией в военном городке

22:00 Источник: Интерфакс

Литва построит военный городок для размещения немецкой бригады на полигоне близ границы с Белоруссией, сообщила в среду пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"После завершения интенсивных подготовительных работ на полигоне Руднинкай начинается создание крупнейшей военной инфраструктуры в истории Литвы - по этому случаю в понедельник, 19 августа, на полигоне Руднинкай (расположен в Шальчининкском районе около белорусской границы - "ИФ") пройдет символическая церемония заложения капсулы", - говорится в сообщении.

В литовском Минобороны уточнили, что "это станет первым этапом развития инфраструктуры военного городка для немецкой бригады".