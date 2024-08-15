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НОВОСТИ

Австралия не может обогащать ядерный материал, полученный в рамках AUKUS — МАГАТЭ

12:20 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия в рамках соглашения AUKUS не имеет права обогащать переданный ей ядерный материал. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Агентство также отмечает, что в соответствии с этим соглашением Австралия должна использовать ядерный материал, переданный в его рамках, только для ядерных силовых установок, не обогащать и не перерабатывать любой полученный ядерный материал», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте агентства. Страна также несет ответственность за хранение и утилизацию ядерного топлива и радиоактивных отходов.

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