Работы на стройплощадке Курской АЭС-2 продолжаются, несмотря на оперативную обстановку

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект строительства Курской АЭС-2, которая расположена в Курчатове Курской области, реализуется по графику, несмотря на оперативную обстановку. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

«Посетили строительную площадку Курской АЭС-2. Проект реализуется по графику», — написал он в телеграм-канале.