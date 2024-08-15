0
0
102
НОВОСТИ

Вторжение в Курскую область управляется и согласовывается с западными спецслужбами — МО РФ

17:12 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторжение украинских войск на территорию Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами. Об этом сообщил военный эксперт, бывший советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

«Вторжение в Курскую область — это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями. Они поставляют [технику] на Украину, даже того, чего у них у самих может не быть. Пока преимущество на нашей стороне, они не пойдут ни на какие переговоры. И эти попытки будут продолжаться», — сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 15.08.2024
Установка HIMARS, обстреливавшая Курскую область, уничтожена в Сумской области — МО РФ
0
97
17:34 15.08.2024
Певица Надежда Крыгина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
0
116
17:00 15.08.2024
В США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта — Лукашенко
0
184
16:32 15.08.2024
Зеленский и Дуда могли договориться о подрыве «Северных потоков» — экс-глава разведки ФРГ
0
219
16:12 15.08.2024
Многодетным семьям еще в 6 регионах ДФО повысят выплаты на погашение ипотеки
0
199
16:00 15.08.2024
Более 9,5 тыс. человек, покинувших дома в приграничье Курской области, находятся в ПВР
0
216
15:43 15.08.2024
Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму
0
223
15:32 15.08.2024
Склады гуманитарной помощи в секторе Газа заполнены продовольствием — Минобороны Израиля
0
256
15:12 15.08.2024
Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Англии и США
0
304
15:00 15.08.2024
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 340 военных
0
307

Возврат к списку