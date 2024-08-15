Вторжение в Курскую область управляется и согласовывается с западными спецслужбами — МО РФ
17:12 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторжение украинских войск на территорию Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами. Об этом сообщил военный эксперт, бывший советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
«Вторжение в Курскую область — это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями. Они поставляют [технику] на Украину, даже того, чего у них у самих может не быть. Пока преимущество на нашей стороне, они не пойдут ни на какие переговоры. И эти попытки будут продолжаться», — сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
НОВОСТИ
- 17:40 15.08.2024
- Установка HIMARS, обстреливавшая Курскую область, уничтожена в Сумской области — МО РФ
- 17:34 15.08.2024
- Певица Надежда Крыгина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 17:00 15.08.2024
- В США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта — Лукашенко
- 16:32 15.08.2024
- Зеленский и Дуда могли договориться о подрыве «Северных потоков» — экс-глава разведки ФРГ
- 16:12 15.08.2024
- Многодетным семьям еще в 6 регионах ДФО повысят выплаты на погашение ипотеки
- 16:00 15.08.2024
- Более 9,5 тыс. человек, покинувших дома в приграничье Курской области, находятся в ПВР
- 15:43 15.08.2024
- Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму
- 15:32 15.08.2024
- Склады гуманитарной помощи в секторе Газа заполнены продовольствием — Минобороны Израиля
- 15:12 15.08.2024
- Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Англии и США
- 15:00 15.08.2024
- Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 340 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать