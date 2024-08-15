Вторжение в Курскую область управляется и согласовывается с западными спецслужбами — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторжение украинских войск на территорию Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами. Об этом сообщил военный эксперт, бывший советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

«Вторжение в Курскую область — это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями. Они поставляют [технику] на Украину, даже того, чего у них у самих может не быть. Пока преимущество на нашей стороне, они не пойдут ни на какие переговоры. И эти попытки будут продолжаться», — сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».