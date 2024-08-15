Секретная служба США прикроет Трампа во время выступлений бронированными стеклами

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США будет использовать пуленепробиваемое стекло рядом с трибуной кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время его выступлений на митингах на открытом пространстве. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По их словам, ранее такая мера использовалась только для действующих президентов, но после покушения на Трампа стекло также будет применяться во время его выступлений на открытом пространстве.