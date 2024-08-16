Начинается отселение жителей пяти населенных пунктов Белгородской области – губернатор Гладков

20:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области закрывается, жителей вместе с имуществом начнут отселять. Также закрывается въезд в село Колотиловка Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале по итогам заседания оперативного штаба.

«С 19 августа в пять населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Краснояружском районе — закрываем временно въезд в село Колотиловка», — написал он.