Начинается отселение жителей пяти населенных пунктов Белгородской области – губернатор Гладков
20:23 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области закрывается, жителей вместе с имуществом начнут отселять. Также закрывается въезд в село Колотиловка Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале по итогам заседания оперативного штаба.
«С 19 августа в пять населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Краснояружском районе — закрываем временно въезд в село Колотиловка», — написал он.
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