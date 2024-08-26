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Трамп: Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона

22:30 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях. Об этом заявил претендент на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — сказал он в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видеозапись беседы была опубликована на Youtube-канале Shawn Ryan Show.

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