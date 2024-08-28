Направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром Самары

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты, следующие в аэропорт Казани, перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — говорится в сообщении.