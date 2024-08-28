Лагно стала победительницей чемпионата России по шахматам
15:12 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Екатерина Лагно заняла первое место по итогам суперфинала чемпионата России по шахматам. Соревнования проходят в Барнауле.
В заключительном, 11-м туре Лагно черными фигурами сыграла вничью с Екатериной Гольцевой. По итогам соревнований Лагно набрала 6,5 очка.
Три лучших шахматистки по итогам чемпионата России примут участие в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE). Это стало возможным после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. У мужчин путевку на Кубок мира FIDE получат пять лучших шахматистов. Женский Кубок мира FIDE пройдет в Батуми с 5 по 29 июля 2025 года.
Суперфинал чемпионата России в Барнауле завершится 28 августа.
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