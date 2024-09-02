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НОВОСТИ

Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в СВО — Путин

11:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в специальной военной операции. Это свидетельствует о том, что традиции предков живы, заявил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20.

«Сегодня те традиции, которые были заложены еще нашими предшественниками, предками: дедушками, бабушками — они живы и укрепляются. Я имею в виду, в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальное военной операции», — сказал президент.

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