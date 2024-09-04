"Роснефть" и Хабаровский край на ВЭФ договорились о развитии сотрудничества
10:45 04.09.2024
На IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) " Роснефть" и правительство Хабаровского края подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Документ определяет взаимодействие сторон при выполнении промышленных, финансовых и социальных программ, призванных повысить уровень жизни в Хабаровском крае. Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Согласно соглашению, «Роснефть» будет оказывать поддержку развитию промышленного и научного потенциала края, например, предполагается расширить сотрудничество с местными предприятиями. Выполнение соглашения поможет повысить инвестиционную привлекательность и эффективность инновационной и образовательной деятельности в Хабаровском крае. Также «Роснефть» и краевое правительство намерены совместно разрабатывать и реализовывать проекты в сфере охраны окружающей среды, а также образования. Например, стороны условились о развитии в Хабаровском крае системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров.
Отметим, что "Роснефть" играет важнейшую роль в обеспечении Хабаровского края и всего Дальнего Востока нефтепродуктами. В регионе работает Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае.
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