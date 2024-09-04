Экспорт РФ в США вырос со $187 млн в июне до $295 млн в июле — американские данные
17:12 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт России в Соединенные Штаты увеличился со $186,7 млн в июне до $295,3 млн в июле текущего года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежемесячном докладе о внешнеторговом товарообороте главного американского статистического ведомства — Бюро переписи США.
При этом, по его свидетельству, Россия импортировала из США в июле товаров и услуг на $45,3 млн. Таким образом, дефицит США в торговле с Россией составил в июле $250 млн. Всего же за первые семь месяцев нынешнего года Россия поставила в США товаров и услуг на $2,177 млрд. Экспорт же США в Россию был равен за этот период $279,1 млн. То есть, дефицит США составил за этот отрезок времени $1,898 млрд.
Согласно информации Бюро переписи США, показатель импорта из России в июне был самым низким с января 1996 года. Тогда объем поставок российских товаров в США был зафиксирован на отметке $183,5 млн. В апреле текущего года объем поставляемых в США товаров из России составил $297,5 млн, в марте — $427 млн, в феврале — $287,9 млн, в январе — $244 млн.
Экспорт американских товаров в Россию, в соответствии с данными Вашингтона, уменьшился с $48 млн в мае текущего года до $42,3 млн в июне. В апреле он составил $33,9 млн, в марте — $43,7 млн, в феврале — $36 млн, в январе — $30 млн.
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