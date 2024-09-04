Администрация Байдена готовит заявление о том, что РФ, якобы, вмешивается в выборы в США - CNN

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию в якобы попытках оказать влияние на американские выборы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, Белый дом намерен уже 4 сентября сделать публичное заявление с подобными утверждениями, в свою очередь Минюст США намерен объявить о мерах по противодействию якобы российскому влиянию на выборы.