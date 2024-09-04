Пассажирский лайнер на пути из Индии в Британию экстренно сел в «Шереметьево»
19:30 04.09.2024 Источник: Интерфакс
Трансконтинентальный Boeing из Индии по пути в Великобританию внепланово сел в Москве, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Самолет Boeing 787 выполняет полет из Индии в Великобританию, из-за отказа в одном из двигателей он запросил внеплановую посадку и приземлился в "Шереметьево", - сказали в экстренных службах. По предварительным данным, никто не пострадал.
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