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НОВОСТИ

РФ все эффективнее борется с иностранными инструкторами на Украине — Песков

09:05 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные инструкторы в большом числе присутствуют на Украине, но Россия все эффективнее им противодействует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума.

«Нам доподлинно известно, что инструкторы из самых разных стран мира находятся на территории Украины, принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных. Непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на лицо. Это не новость. Наши военные все более эффективно осуществляет удары по таким целям», — сказал он.

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