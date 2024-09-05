РФ все эффективнее борется с иностранными инструкторами на Украине — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные инструкторы в большом числе присутствуют на Украине, но Россия все эффективнее им противодействует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума.

«Нам доподлинно известно, что инструкторы из самых разных стран мира находятся на территории Украины, принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных. Непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на лицо. Это не новость. Наши военные все более эффективно осуществляет удары по таким целям», — сказал он.