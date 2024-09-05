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Индия неминуемо увеличит импорт нефти из РФ до 2030 года — посол

09:20 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия нарастит объемы импорта российской нефти до 2030 года в соответствии с поставленными целями по товарообороту с РФ. Об этом заявил ТАСС посол в РФ Винай Кумар на полях Восточного экономического форума.

«Цель по товарообороту, которую наши лидеры поставили до 2030 года, — это $100 млрд. Поскольку мы стремимся ее достичь в двусторонней торговле, этот импорт должен увеличиться», — отметил дипломат, отвечая на вопрос, собирается ли Индия нарастить импорт нефти из России.

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