Индия неминуемо увеличит импорт нефти из РФ до 2030 года — посол

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия нарастит объемы импорта российской нефти до 2030 года в соответствии с поставленными целями по товарообороту с РФ. Об этом заявил ТАСС посол в РФ Винай Кумар на полях Восточного экономического форума.

«Цель по товарообороту, которую наши лидеры поставили до 2030 года, — это $100 млрд. Поскольку мы стремимся ее достичь в двусторонней торговле, этот импорт должен увеличиться», — отметил дипломат, отвечая на вопрос, собирается ли Индия нарастить импорт нефти из России.