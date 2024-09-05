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НОВОСТИ

Малайзия готова предложить России особое отношение — премьер

12:05 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Малайзии готовы предложить России особое отношение, поскольку считают РФ своим другом. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Граждане России никоим образом не должны чувствовать, что мы находимся под каким-то давлением. Мы готовы предложить России особое отношение, как особому другу нашей страны», — сказал он, отметив, что потенциал сотрудничества стран очень большой.

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