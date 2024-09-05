Путин ожидает рост ВВП РФ по итогам года больше прошлогоднего
12:20 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП России по результатам первого полугодия 2024 года составил 4,6%, при этом к концу года ожидается, что рост будет больше прошлогоднего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Если в прошлом году мы радовались, что у нас рост ВВП был 3,4%, [то] в первом полугодии этого года <…> [уже] 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель. Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом мы можем рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого года, а, скорей всего, рост будет больше. Это основной показатель состояния экономики», — сказал он.
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