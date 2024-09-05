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НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщило об освобождении Заветного в Донецкой Народной Республике

14:00 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — сказали там.

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