Минобороны РФ сообщило об освобождении Заветного в Донецкой Народной Республике

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — сказали там.