Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за 8 месяцев выросли на 27,3%, до 15,47 трлн руб.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ненефтегазовые доходы российского бюджета за январь — август 2024 года повысились на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,47 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15 473 млрд рублей и увеличились на 27,3% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-августа выросли на 15,5% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», — говорится в сообщении.