РФ получила огромный толчок боевого применения БПЛА, равных ей нет — Медведев
14:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в зоне проведения специальной военной операции получили колоссальный толчок в плане боевого применения дронов. Сейчас в мире в этом плане России нет равных, такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал во время беседы с коллективом ТАСС.
«Очевидно, что мы <…> получили колоссальный толчок. По дронам круче, чем Россия, <…> никого нет. Это очевидно абсолютно. Просто в силу того, что случилось. И эти компетенции у нас останутся», — сказал Медведев.
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