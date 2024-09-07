Канцлер ФРГ собирается посетить Казахстан с официальным визитом

11:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц 16–17 сентября посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

«В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате „Центральная Азия плюс Германия“, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отмечал, что Шольц в рамках поездки в Центральную Азию также посетит Узбекистан.