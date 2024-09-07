В планах Путина на ближайшее время зарубежных визитов нет - Песков
10:45 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время зарубежных поездок, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, в ближайшее время не планирует», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам представителя Кремля, сейчас нет информации, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка.
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