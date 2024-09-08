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Под Белгородом в результате атаки ВСУ загорелся ангар

10:45 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар начался в ангаре на предприятии в селе Никольское под Белгородом в результате атаки со стороны украинских военных. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади», — написал он.

По словам губернатора, пожарные расчеты приступили к тушению. «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — сообщил Гладков.


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