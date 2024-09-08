В Иордании начали расследование инцидента со стрельбой и закрыли мост Алленби

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Иордании закрыли пограничный переход через мост Алленби после инцидента со стрельбой на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибли трое израильтян. Об этом сообщил телеканал Al Mamlaka со ссылкой на представителя МВД королевства. По его данным, правоохранительные органы ведут расследование происшествия.



Ранее террорист открыл огонь в находящейся под контролем Израиля зоне коммерческих грузовых перевозок, где иорданские водители сгружают товары, ввозимые на оккупированный Западный берег реки Иордан из Иордании.



