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В Иордании начали расследование инцидента со стрельбой и закрыли мост Алленби

13:25 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Иордании закрыли пограничный переход через мост Алленби после инцидента со стрельбой на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибли трое израильтян. Об этом сообщил телеканал Al Mamlaka со ссылкой на представителя МВД королевства. По его данным, правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

Ранее террорист открыл огонь в находящейся под контролем Израиля зоне коммерческих грузовых перевозок, где иорданские водители сгружают товары, ввозимые на оккупированный Западный берег реки Иордан из Иордании.

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