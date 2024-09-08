В Иордании начали расследование инцидента со стрельбой и закрыли мост Алленби
13:25 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее террорист открыл огонь в находящейся под контролем Израиля зоне коммерческих грузовых перевозок, где иорданские водители сгружают товары, ввозимые на оккупированный Западный берег реки Иордан из Иордании.
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