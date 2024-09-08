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НОВОСТИ

Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков

19:30 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщается в телеграм-канале Международного союза КВН. Информацию о смерти отца также подтвердил ТАСС Александр Масляков-младший.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении.

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