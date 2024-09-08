Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков
19:30 08.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бессменный ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщается в телеграм-канале Международного союза КВН. Информацию о смерти отца также подтвердил ТАСС Александр Масляков-младший.
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 18:40 08.09.2024
- Лидера венесуэльской оппозиции Уррутиа доставили в Испанию
- 18:32 08.09.2024
- Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет 9 сентября
- 17:00 08.09.2024
- Канцлер ФРГ «рад, что правоохранители так далеко продвинулись» в деле о подрыве «Северных потоков»
- 16:13 08.09.2024
- «Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по триатлону
- 15:50 08.09.2024
- Советник премьера Индии по нацбезопасности собирается посетить Россию - СМИ
- 14:25 08.09.2024
- В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах губернатора
- 14:10 08.09.2024
- ВС РФ заблокировали логистику ВСУ под Красноармейском
- 13:55 08.09.2024
- Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 миллиона рублей
- 13:45 08.09.2024
- В Псковской области зафиксирована попытка давления на членов УИК
- 13:35 08.09.2024
- В Липецкой области около 90% зарегистрировавшихся на ДЭГ проголосовали на выборах главы региона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать