Средства ПВО сбили украинскую авиационную бомбу в Курской области
10:20 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы ПВО сбили украинскую авиационную бомбу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал он в своем телеграм-канале.
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