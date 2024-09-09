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НОВОСТИ

Средства ПВО сбили украинскую авиационную бомбу в Курской области

10:20 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО сбили украинскую авиационную бомбу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал он в своем телеграм-канале.

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