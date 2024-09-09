В России работают почти 1 млн айтишников — Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число IT-специалистов в России уже перешагнуло за 900 тыс. человек и продолжает расти. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week.

«Оказываем всестороннюю поддержку IT-сфере, чтобы инновации и прорывные решения создавались и активно применялись в нашей стране. Здесь важным направлением является подготовка высококвалифицированных кадров. В отрасли сейчас трудятся свыше 900 тыс. специалистов. И их число увеличивается. Многие молодые люди хотят связать свою жизнь именно с современными технологиями», — указал глава кабмина.