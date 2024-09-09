Над Курской и Белгородской областями уничтожены еще 2 БПЛА

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской и Белгородской областями еще два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«9 сентября с 09:00 до 10:20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.