Явка на выборы в РФ была выше, чем в прошлые годы — председатель ЦИК

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборы в единый день голосования в этом году была выше, чем в прошлые годы, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя предварительные результаты выборов 8 сентября.

«Мы посчитали, у нас никогда не было такой высокой явки, с 2017 года мы сейчас просмотрели, явка в единый день голосования — она выше, чем в прежние годы. Именно в таких условиях и именно с учетом того, что в ряде территорий это была физическая опасность. Люди проявили максимальную ответственность, мужество, настоящей гражданский героизм, — сказала Памфилова.