Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился под Рузой в Подмосковье
15:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился под подмосковной Рузой. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«По уточненным данным, произошло падение легкомоторного самолета (двухмоторная летающая лодка) „Алекс-251“, — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что разбился самолет Ан-2.
«В результате ЧП два пилота погибли. Пожара не последовало. На земле жертв и разрушений нет», — сказали в оперативных службах.
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