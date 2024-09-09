Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился под Рузой в Подмосковье

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился под подмосковной Рузой. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По уточненным данным, произошло падение легкомоторного самолета (двухмоторная летающая лодка) „Алекс-251“, — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что разбился самолет Ан-2.

«В результате ЧП два пилота погибли. Пожара не последовало. На земле жертв и разрушений нет», — сказали в оперативных службах.