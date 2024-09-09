В Раде заявили, что у Украины нет средств на перенос ЛЭП под землю для защиты

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не располагает ресурсами для переноса линий электропередачи под землю для их защиты от повреждений. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Накануне замминистра энергетики Николай Колесник рассказал, что власти изучают возможность переноса энергосетей страны под землю, чтобы защитить их от повреждений в результате взрывов.

«Про перевод под землю линий электропередачи: я в эту историю не верю. Потому что эта история, во-первых, очень дорогостоящая, во-вторых, она длительная по времени, до зимы мы этого сделать точно не сможем. И у страны на это, самое главное, нет ресурсов», — сказал Нагорняк в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Однако, по его словам, основными средствами защиты энергообъектов остаются системы противовоздушной обороны (ПВО) и укрытия. Если в недостаточном количестве систем ПВО Киев обвиняет западных партнеров, то вокруг возведения укрытий начинает развиваться конфликт внутри страны.