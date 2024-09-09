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Первая премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу

20:42 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая Международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу (АС). Награду от имени союза принял председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Церемония вручения состоялась в день рождения выдающегося писателя и философа в Большом театре, передает корреспондент ТАСС.

Премию вручил председатель жюри, народный артист России, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

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