Первая премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу
20:42 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу (АС). Награду от имени союза принял председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Церемония вручения состоялась в день рождения выдающегося писателя и философа в Большом театре, передает корреспондент ТАСС.
Премию вручил председатель жюри, народный артист России, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.
НОВОСТИ
- 20:00 09.09.2024
- ГА ООН должна уважать решения стран-членов, в том числе и России — председатель
- 19:20 09.09.2024
- РФ и Узбекистан могут в три раза увеличить товарооборот — Мишустин
- 18:40 09.09.2024
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 2,024 трлн руб.
- 18:00 09.09.2024
- Министр обороны теперь будет устанавливать порядок допуска к гостайне в МО РФ
- 17:32 09.09.2024
- Антифашизм должен быть фундаментом образования в Словакии — премьер
- 17:12 09.09.2024
- Товарооборот между РФ и Вьетнамом может достигнуть порядка $15 млрд к 2030 году — Володин
- 17:00 09.09.2024
- Нацбанк Украины установил для украинцев за рубежом лимит на покупку драгоценностей
- 16:32 09.09.2024
- NYP утверждает, что в США опасаются проникновения китайских шпионов в крупные компании
- 16:20 09.09.2024
- «Школа 21» объявила прием заявок на обучение в Нижнем Новгороде
- 16:12 09.09.2024
- В Бельгии выходца из Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за планы совершить теракт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать