Первая премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу

20:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая Международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу (АС). Награду от имени союза принял председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Церемония вручения состоялась в день рождения выдающегося писателя и философа в Большом театре, передает корреспондент ТАСС.

Премию вручил председатель жюри, народный артист России, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.