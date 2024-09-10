Россия может в 2025 году разрешить безвизовое пребывание круизных интуристов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития (МЭР) РФ надеется, что возможность безвизового пребывания в России круизных туристов из-за рубежа на определенный срок может быть введена в 2025 году. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР РФ Никита Кондратьев.

«Будем надеяться», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли этот механизм быть запущен в 2025 году.