ВСУ отправляют на фронт неподготовленных военных — WSJ
11:32 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные жалуются, что власти отправляют на фронт неподготовленных солдат. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинского военнослужащего.
По его словам, военных, только что прибывших в его подразделение из учебного центра, уже на следующий день отправляют на фронт. Также издание отмечает, что военные, которых мобилизуют, «старше, менее здоровы и менее мотивированы», чем те, которые ранее записались добровольцами. Вооруженные силы Украины (ВСУ) «отчаянно нуждаются» в людях и вооружении, подчеркивает WSJ.
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