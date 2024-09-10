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НОВОСТИ

Курс юаня на торгах Мосбиржи перешел к росту до 12,667 руб.

12:05 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,6425 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:04 мск юань перешел к росту и находился на отметке 12,667 руб. (+2,05 коп.).

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