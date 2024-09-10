Шойгу заявил, что срыв контракта на вертолетоносцы «Мистраль» был вызван шантажом США

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США шантажировали Францию проблемами с одним из ее банков из-за чего был сорван контракт на поставку России вертолетоносцев «Мистраль», сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Как было: вертолетоносцы „Мистраль“, все было готово на 90% — экипажи уже там (во Франции — прим. ТАСС), идет обкатка оборудования. Но [США] сказали: „нет, стоять, не давать, тут есть ваш банк, у которого проблемы на 14 млрд“. <…> И все всё исполняют», — сказал он в эфире «России-24».