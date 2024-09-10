Путин сменил посла в Молдавии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от обязанностей посла России в Молдавии Олега Васнецова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Олега Озерова, занимавшего до этого пост руководителя секретариата экономического форума «Россия — Африка».

Олег Васнецов возглавлял дипломатическое представительство России в Кишиневе с 2018 года.