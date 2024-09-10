Преступники похитили у американцев в 2023 году криптовалюту на $5,6 млрд — ФБР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преступники, используя различные мошеннические схемы, украли у американцев в прошлом году $5,6 млрд в криптовалюте, что на 45% больше, чем в 2022-м. Об этом говорится в сообщении Федерального бюро расследований (ФБР).

В результате самой распространенной схемы — инвестиционного мошенничества — было похищено $3,96 млрд.