Преступники похитили у американцев в 2023 году криптовалюту на $5,6 млрд — ФБР
15:12 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преступники, используя различные мошеннические схемы, украли у американцев в прошлом году $5,6 млрд в криптовалюте, что на 45% больше, чем в 2022-м. Об этом говорится в сообщении Федерального бюро расследований (ФБР).
В результате самой распространенной схемы — инвестиционного мошенничества — было похищено $3,96 млрд.
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