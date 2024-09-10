В Генштабе ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта
22:40 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной на всей линии фронта. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале.
Согласно его данным, наиболее напряженная обстановка на текущий момент сложилась на кураховском и красноармейском (покровском) направлениях в подконтрольных Киеву районах ДНР.
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