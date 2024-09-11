Средства ПВО за ночь уничтожили 4 украинских БПЛА над территорией РФ — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией России, из них два сбиты над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — сказали в военном ведомстве.