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НОВОСТИ

Средства ПВО за ночь уничтожили 4 украинских БПЛА над территорией РФ — Минобороны

09:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией России, из них два сбиты над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — сказали в военном ведомстве.

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