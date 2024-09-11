Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области
09:05 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вмешательство в работу железнодорожного транспорта привело к сходу с рельсов вагонов и локомотива грузового поезда в Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают правоохранители, сообщается в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
«Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
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