09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине.

«Я хочу, чтобы война закончилась», — сказал он во вторник на теледебатах в Филадельфии (штат Пенсильвания) со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис в ответ на вопрос ведущего о том, хочет ли он победы киевских властей в конфликте.

Трамп также отметил, что действующая американская администрация «даже не пытается» остановить конфликт на Украине, несмотря на то что этот кризис крайне нуждается в урегулировании.