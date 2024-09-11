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НОВОСТИ

Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине

09:20 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине.

«Я хочу, чтобы война закончилась», — сказал он во вторник на теледебатах в Филадельфии (штат Пенсильвания) со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис в ответ на вопрос ведущего о том, хочет ли он победы киевских властей в конфликте.

Трамп также отметил, что действующая американская администрация «даже не пытается» остановить конфликт на Украине, несмотря на то что этот кризис крайне нуждается в урегулировании.

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