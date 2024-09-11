Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России» — еврокомиссар
15:12 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России», несмотря на значительное сокращение поставок после начала специальной военной операции РФ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.
«Я знаю, что цифры все еще впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», — сказала она.
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