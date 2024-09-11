Суд приговорил экс-депутата Пономарева* к 10 годам за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ
16:32 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
2-й Западный окружной военный суд приговорил заочно бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) к 10 годам лишения свободы за призывы к сожжению российских военкоматов и заявления о том, что Вооруженные силы РФ умышленно бомбили Запорожскую АЭС, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд признал Пономарева виновным по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение по видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет колонии. Назначенное наказание считать заочным», — зачитал текст приговора судья Роман Владимиров. Также экс-депутату запрещено администритровать интернет-сайты на срок 4 года после отбытия основного наказания.
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