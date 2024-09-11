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До конца года Киев заплатит МВФ по старым долгам больше денег, чем получит — СМИ

17:00 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплаты Украины в сентябре — декабре по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) превысят новый кредитный транш в $1,1 млрд (834,8 млн SDR, специальные права заимствования), о котором кабмин страны договорился с МВФ, но еще его не получил. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на график выплат, имеющийся в его распоряжении.

По данным «Страны», Украина в сентябре должна выплатить МВФ 542 млн SDR, или $732,6 млн, а до конца года — 991,9 млн SDR, или $1,3 млрд. Таким образом, указывает издание, выплаты по долгу превысят еще не полученный транш на $200 млн.

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