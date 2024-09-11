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В Душанбе около центральной мечети ранен главный муфтий Таджикистана

19:15 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе, преступник задержан. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики.

«Сегодня в 17:20 (15:20 мск — прим. ТАСС) человек <…> после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что нападавший задержан.

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