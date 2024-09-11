В Душанбе около центральной мечети ранен главный муфтий Таджикистана
19:15 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе, преступник задержан. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики.
«Сегодня в 17:20 (15:20 мск — прим. ТАСС) человек <…> после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что нападавший задержан.
НОВОСТИ
- 19:10 11.09.2024
- Сбер и ВЭБ.РФ открыли финансирование строительства нового терминала аэропорта Оренбурга
- 18:50 11.09.2024
- По приему мигрантов Германия достигла «предела возможностей» - МВД ФРГ
- 18:35 11.09.2024
- Зеленский не уверен в существовании «мирного лана Шольца»
- 17:40 11.09.2024
- Путин назвал хорошим прогноз урожая зерновых в РФ и экспортный потенциал в 60 млн тонн
- 17:12 11.09.2024
- Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и иного сырья
- 17:00 11.09.2024
- До конца года Киев заплатит МВФ по старым долгам больше денег, чем получит — СМИ
- 16:32 11.09.2024
- Суд приговорил экс-депутата Пономарева* к 10 годам за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ
- 16:12 11.09.2024
- В РФ число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось в 1,5 раза — Голикова
- 16:00 11.09.2024
- ВС РФ сорвали захват ВМС Украины буровой вышки в Черном море
- 15:32 11.09.2024
- В Мурманской области сбиты три беспилотника
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать