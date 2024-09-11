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НОВОСТИ

Британия уже инвестирует в украинское производство беспилотников - Лэмми

20:32 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания делает инвестиции в производство беспилотных летательных аппаратов на Украине. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми на совместной пресс-конференции в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном и руководителем украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой. Трансляция велась на канале Госдепартамента на портале YouTube.

«Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников», — сказал Лэмми, говоря о поддержке Лондоном оборонно-промышленного комплекса Украины. Он также заявил, что применение Россией беспилотников и планирующих бомб «вызывает обеспокоенность» у Великобритании.

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