Поставлен новый рекорд по количеству человек, находящихся в космосе одновременно
19:50 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помимо российских космонавтов Ивана Вагнера (спецкор ТАСС), Алексея Овчинина и астронавта НАСА Дональда Петтита, на орбите сейчас находится экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС — космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, а также их коллеги Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.
На борту китайской орбитальной станции «Тяньгун» вахту сейчас несут тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Кроме того, в космосе сейчас находится экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn — американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон.
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