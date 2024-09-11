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Поставлен новый рекорд по количеству человек, находящихся в космосе одновременно

19:50 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Побит рекорд по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-26» с тремя членами экипажа в космосе оказалось 19 человек — больше, чем когда-либо в истории.

Помимо российских космонавтов Ивана Вагнера (спецкор ТАСС), Алексея Овчинина и астронавта НАСА Дональда Петтита, на орбите сейчас находится экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС — космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, а также их коллеги Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.

На борту китайской орбитальной станции «Тяньгун» вахту сейчас несут тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Кроме того, в космосе сейчас находится экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn — американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон.

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