Медведев усомнился в перспективах Украины и Британии, напомнив о ракетах РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обещания Лондоном 100-летнего партнерства с Киевом являются ложью, так как Украина не протянет и четверти этого срока, да и сама Британия может пойти ко дну в ближайшие годы. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в соцсети X.

«Глава МИД Британии Дэвид Лэмми пообещал Украине 100 лет поддержки. 1). Он лжет. 2). Так называемая Украина не протянет и четверти этого срока. 3). Остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы. Наши сверхзвуковые ракеты помогут при необходимости», — написал Медведев, сопроводив последнюю строчку смайлом.